Kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesindeki kazada Aykut Nişan (33) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Aykut Nişan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil, yağmur kanalına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki Enis Kopuz (32) yaralandı.

Kopuz, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.