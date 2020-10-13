Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - KAYSERİ

Sevim H. idaresindeki 38 ZY 260 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi'nde su kanalına düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü sepetli vinç yardımıyla çıkardı.Sevim H, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırıldı.

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