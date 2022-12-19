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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kurtarılamadı

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen 10 yaşlarındaki erkek çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Giriş: 19.12.2022 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kurtarılamadı - Gündem Haberleri
DHA

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen erkek çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşlarında bir çocuğun sulama kanalına düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, suya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren ve cenazesi otopsi için morga kaldırılan çocuğun, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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