Kanala devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da otomobilin kanala devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Suphi Hekim (46) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde araçta bulunan Ali Akçay'ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Hekim ise ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.