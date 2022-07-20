Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'a ilişkin yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul’a neden ihtiyaç olduğunu küresel anketler, dünyadaki lojistik hareketlerin gelişmesi, İstanbul Boğazı'ndaki bu hareketliliğin bundan sonraki artan trafiğe hizmet veremeyeceği ve burada geçmişte yaşanmış olan sıkıntılar, oradaki yangınlar, kazalar, onların İstanbul’a vermiş olduğu sıkıntılar, oradaki can kayıpları ve şu anda Marmara Denizi’nde haftalar süren bekleme sürelerinin azaltılması, onların çevreye, iklime vermiş olduğu zararlar. Bunların önüne geçebilmek için Kanal İstanbul olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi.'' ifadesini kullandı.

'İSTANBUL'A 1 KÖPRÜ PLANLANMIŞTI'

1970 yılında İstanbul’da sadece bir köprü planlanıp o köprünün İstanbul’a yeteceğinin düşünüldüğünü hatırlatan Karaismailoğlu "Bugün nasıl 5 tane alternatif geçiş varsa, biz Kanal İstanbul’u da aynı şekilde buradaki küresel hareketlerin, lojistik hareketlerin artması, dünyadaki ticaret hacimlerinin artması, bunlara cevap verebilme, şu an 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2035 yılında 25 milyar tona çıkması, 2050’lerde bunun 60-70 milyar tona çıkması bekleniyor. Buradaki bu hareketliliğin önündeki sıkıntıları ortadan kaldırmak için Kanal İstanbul olmazsa olmazımız" dedi.

Projeyle ilgili önce ulaşım yollarının yapıldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. Şu an kara yolu, Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere köprüsündeki imalatlarımız da devam ediyor, orası da yaklaşık 45 kilometrelik bir yoldu. Hem Kanal İstanbul’a ait köprülerden bir tanesini imal ediyoruz, bir taraftan da Mahmutbey’deki biten otoyol gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak buraya alternatif bir yol olarak 45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule yolumuz da bir taraftan devam ediyor" bilgilerini paylaştı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN'

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Aynı şekilde demir yolunun da Kanal İstanbul’a uygun bir şekilde, Boğazın altından geçecek şekilde Halkalı-Ispartakule arasındaki ihalemizi yaptık, orada da imalatlarımız devam ediyor. Bir taraftan ulaşım yollarında Kanal İstanbul aslında bir tarafından başladı. Bu zaman alacak, ki dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Ulaşım yollarını yaparak ulaşım ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ana ihaleyi yaparak Kanal İstanbul’u gerçekleştireceğiz."

'YATIRIMLARIN SADECE YÜZDE 20'Sİ YAP-İŞLET-DEVRET'

20 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini söyleyen Karaismailoğlu bu yatırımların sadece yüzde 20’sini oluşturan 38 milyar dolarlık kısmının Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle gerçekleştiğini aktardı. Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Yap-işlet-devret 37,5 milyar dolarlık yatırımı devlet bütçesinden yapsaydık, somut olarak vermem gerekirse, Tokat Havalimanını yapamayacaktım, Rize-Artvin Havalimanını yapamayacaktık. Kömürhan Köprüsünü yapamayacaktık. Çünkü bütün bütçeyi oraya ayırmamız gerekecekti. Aynı Birinci Boğaz Köprüsü’nde yapılmış olduğu gibi. O yüzden bu yap-işlet-devret projeleri ileride bütçeye kaynak sağlamak açısından önemli''

20 yılda gerçekleştirilen yatırım miktarının yüzde 65’inin karayollarına harcandığını belirten Karaismailoğlu''183 milyar dolar düzeyindeki yatırım, üretime yaklaşık 1 trilyon dolar katkı sağladı. 1 milyar litre akaryakıt tasarruf edildi. Milli gelire 600 milyon dolar katkısı oldu.'' dedi.

'5 BÜYÜK FİRMA HİKAYESİ UYDURMA'



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yap-işlet-devret projeleri için açılan ihalelerin “5’li çete” olarak adlandırdığı 5 büyük firmanın aldığı iddialarına ilişkin Karasimailoğlu, “Arkadaşlar, bu 5 büyük firma hikayesinin tamamı uydurma bir hikayedir. Bizim özelde yap-işlet-devret projelerini kastediyorlarsa, burada 30’un üzerinde firma var, burada da hiçbir kısıtlama yoktur. Dediğim gibi Çanakkale Köprüsüne 17 firma teklif verdi. Diyelim yaklaşık 30’un üzerinde firma var, bunların da limitleri yaklaşık birbirine eşittir” dedi.

'DÜNYADA BUNDAN DAHA FİZİBİL BİR PROJE YOK'

İstanbul Havalimanı'yla ilgili tartışmalara da değinen Karaismailoğlu ''Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi bitmişti. Yeni havalimanının Silivri’de yapılması da gündeme gelmişti. Ama şu an bulunduğu yerin bundan 10 yıl önceki halini bir görseniz, orada ne bir tane ağaç vardı, orada ne bir yaşam vardı, ne bir böcek, ne de bir hayvan vardı. 200 metreye kadar uzanan bir çukurla yaşamın-hayatın olmadığı, ağaç ve yeşilin olmadığı ve ekonomik değeri de eksi olan bir alan. Böyle bir alanı, 75 milyon metrekarelik bir alanı devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar Euro'luk bir yatırımla devlete bu kadar işletme yılı içerisinde, yani 25 yıl içerisinde de tam 22 milyar Euro kira getirecek bir finansal modeli başarıyla yapmış bir iktidar, bir hükümet var aslında. Bu bütün dünyada bundan daha fizibil bir proje yoktur'' dedi.

Atatürk Havalimanı'nın hizmet vermesinin mümkün olmadığını belirten Karaismailoğlu ''Böyle bir hizmet vermesine de gerek yok zaten. İkisi de açık kalsın diyenlere Allah akıl-fikir versin. Aynı bölgede böyle iki tane havalimanının hizmet vermesi, bunun işletme maliyetine katlanmak ancak malum zihniyetin düşünebileceği bir şeydir.''

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda bayram boyunca ortalama 1400 uçak ve 230 bin yolcuya ulaşıldığını, 8 Temmuz günü 1422 uçuş ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti.

'SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI EYLÜLDE AÇILACAK'

İstanbul’daki metro yatırımları hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, toplam 103 km uzunluğunda 7 hatta inşaatın sürdüğünü, bu hatların yapımının 2023 yılı içinde bitirileceğini söyledi. Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının eylül ayında açılacağını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden metro yatırımlarının çok yavaş ilerlediği eleştirisinde bulunan Karaismailoğlu, “Yüzde 40 düzeyinde teslim ettiğimiz bazı yatırımlar hala bitirilemedi.” diye konuştu.