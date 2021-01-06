Diziseverler Kanal D yayın akışını araştırıyor. Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu akşam tekrar bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yok?

KANAL D YAYIN AKIŞI

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü gelecek hafta Çarşamba günü yayınlanacak.

Sadakatsiz dizisi yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölüm yerine tekrar bölümü ile ekrana geliyor.