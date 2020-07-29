Kanada’nın Ontario eyaletinde okulların normal eğitime açılması için 3,2 milyar dolar lazım

Ontario Liberal Parti Eğitim Departmanı tarafından hazırlanan raporda, eyalet genelinde 3 bin 948’i ilk ve 880’i orta dereceli olmak üzere toplam 4 bin 828 okulda, Kovid-19 önlemleri gereğince normal eğitime dönüş için nelerin yapılması gerektiği sıralandı.
Rapora göre, ilkokullarda 30 öğrenci kapasiteli sınıflarda sayının 15’e indirilmesi ve bunun için de 15 bin yeni öğretmenin işe alınması gerekiyor. Bu önlemin maliyeti ise 1,3 milyar Kanada doları tutuyor.
Raporda en fazla harcamayı gerektiren ikinci büyük kalemi ise koruyucu ekipman, dezenfektan, temizlik malzemesi ve bu konuda yeni istihdam edilecek eleman oluşturuyor. Buna göre toplam maliyeti 810 milyon Kanada doları olarak öngörülen malzeme, ekipman ve binlerce görevlinin işe alınması gerekiyor.
Raporda yer alan diğer başlıklar ise 14 bin yeni derslik için 200 milyon Kanada doları, 2 bin yeni ortaokul öğretmeni için 170 milyon Kanada doları, 1500 özel eğitim uzmanının işe alınması için 120 milyon Kanada doları, öğretmen ve öğrencilerin kullanacağı eğitim araç-gereçleri için 200 milyon Kanada doları, okul taşımacılığındaki araçların temizlik ve hijyeni için 80 milyon Kanada doları, okullarda uygulanacak sağlık programları ile görevlendirilecek sağlık görevlileri için 205 milyon Kanada doları şeklinde sıralanıyor.
Raporda, muhtemel ihtiyaçlar için de 115 milyon Kanada doları tutarında bütçe öngörülüyor.
Kanada’nın Ontario eyaleti 14,5 milyonluk nüfusu ile ülke nüfusunun yüzde 40’nın yaşadığı en kalabalık eyalet durumunda.
Kovid-19 salgınında Quebec eyaletinden sonra en fazla ölüm ve vaka sayısının kaydedildiği ikinci eyalet olan Ontario’da eyalet hükümeti, bir süreden beri yeniden normal hayata dönüş önlemleri alıyor.
Eyalette eylülde okulların normal eğitime açılması tartışılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!