Kanadalı Müslüman gezgin Türkiye'nin inanç merkezleri ve tarihi yapılarına hayran kaldı

Mount Royal Üniversitesinde gazetecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve ailesini ikna ederek internetten görüp merak saldığı Türkiye'ye gelen 20 yaşındaki Ryan Adams, gezisine Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve diğer tarihi camileri ziyaret ederek başladı.
İstanbul'un ardından turuna otobüsle devam eden Adams, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi ve doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya'ya geçti.
Bölgedeki birçok ili ziyaret eden genç gezgin, inanç merkezlerinden Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da gezdikten sonra Ağrı'ya geldi.
- Tarihi camiyi gezerken duygulandı
Yaklaşık bir aydır Türkiye'yi dolaşan Müslüman genç, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı'nı da görme fırsatı buldu.
Tarihi sarayın içerisinde bulanan camiyi gezerken duygulanan Adams, fotoğraf ve video çektikten sonra Ağrı Dağı eteklerindeki Telçeker köyü yakınlarındaki Nuh'un gemisine ait kalıntıların bulunduğuna inanılan mevkiyi ziyaret etti.
Kanadalı gezgin Ryan Adams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hoşgörü ülkesi olduğunu, insanlarının samimi, cana yakın ve mütevazı olduğunu söyledi.
- "Türkiye, tarihi ve turizmiyle harika bir ülke"
Türkiye'de gerek İslam tarihi gerek diğer inançlarla ilgili onlarca tarihi yapıyı görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Adams, şöyle konuştu:
"Türkiye özellikle tarihi ve turizmiyle harika bir ülke, bu nedenle buraya gelip ziyaret etmeye karar verdim. Türkiye'de çok fazla tarihi yer var. Ağrı Dağı'nı ve Ağrı'yı görmek için çok heyecanlıydım. Ayrıca Nuh'un gemisinin burada olduğuna dair bir söylenti var. Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğduğu yeri, İstanbul ve başka şehirleri de gördüm. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum, çok hoş bir ülke ve insanları çok misafirperver. Bu benim için çok güzel bir seyahat oldu."
Annesinin Iraklı olduğunu belirten Adams, hedefinin birçok ülkeyi gezmek olduğunu ve ABD'yi de ziyaret ettikten sonra ülkesine döneceğini anlattı.
Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini ifade eden Adams, "Ayrıca buraya Türkiye'nin dağlarını görmek içinde geldim. Kanada'da birçok dağ var, bu yüzden Türkiye'dekileri de görmek istedim. Bu güzel tarihi İshak Paşa Sarayı'nın manzarasını da görmekten zevk aldım." diye konuştu.
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