Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kanadalı Ethan Katzberg altın madalya aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kanadalı Ethan Katzberg altın madalya aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atmada Kanadalı Ethan Katzberg altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 01:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanada, çekiçte altın madalyaya uzandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kanadalı Ethan Katzberg, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atmada altın madalya kazandı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm çekiç atmanın finalleri gerçekleştirildi.

        Kanadalı Ethan Katzberg 84.12'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Macar Bence Halasz 79.97'lik derecesiyle gümüş, Ukraynalı Mykhaylo Kokhan 79.39'la bronz madalya elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        Yüzerek balık teknesine gelen ayı kameraya yakalandı
        Yüzerek balık teknesine gelen ayı kameraya yakalandı
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Habertürk Anasayfa