Kanadalı 68 milletvekilinden İsrail karşıtı kampanyaya destek

Orta Doğu'da Adalet ve Barış için Kanadalılar (CJPME) adlı grubun öncülüğünde, Kanada’daki kilise, sendika ve insan hakları savunucusu 9 kuruluş tarafından 7 Temmuz’da başlatılan kampanyada, halktan ve milletvekillerinden İsrail’in işgal ve ilhak planlarına karşı çıkmaları isteniyor.
CJPME’nin internet sitesi ile sosyal medya sayfalarından yapılan paylaşımlarda, şu ana kadar Kanada Federal Parlamentosu’ndan 68 milletvekilinin, hazırlanan ortak metne imza koydukları duyuruldu.
Kanada parlamentosundaki milletvekillerini, İsrail’in planlarına karşı açık duruşa çağıran CJPME, milletvekillerinden bu konuda Trudeau hükümetine de baskı yapmalarını da istedi.
Açık çağrı metnine Kanada Federal Parlamentosu’nda 32 sandalye ile temsil edilen Quebec Bloku Partisinin tüm üyeleri destek imzası koyarken, bu partiyi 23 milletvekili ile Yeni Demokrat Parti NDP izledi.
İsrail’in ilhak ve işgal planlarına karşı çıkan metne, iktidardaki Liberal Partiden de 10 milletvekili imza verdi.
Kampanyaya Yeşil Partiden iki milletvekili destek olurken, bir bağımsız milletvekili de imzası ile İsrail politikalarına karşı çıktı.
- Sivil toplum kuruluşları da destek oluyor
Öte yandan CJPME ve 9 kuruluşun başlattığı kampanyaya, Kanada’daki birçok sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.
Kampanyayı, Kanada İşçi Kongresi, Kanada Öğrenciler Federasyonu, ülkenin en büyük işçi sendikası olan Unifor, Kanada Uluslararası İşbirliği Konseyi (CCIC),Bağımsız Yahudilerin Sesi, Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) başta olmak üzere 60’dan fazla sendika, dernek, vakıf ve üniversitenin destekliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu yılın başlarında, ülkesinin 1967'den beri işgal ettiği toprakların tamamını ilhak edeceklerini açıklamış, ABD Başkanı Donald Trump da 1 Temmuz 2020’de buna ABD'nin örtülü desteğini duyurmuştu.
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