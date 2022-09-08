Kanada’daki bıçaklı saldırıların şüphelisi yakalandı

Reuters Myles Sanderson

Kanada’da 10 kişinin ölümüne, 18 kişinin de yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırıların şüphelisi yakalandı.

Myles Sanderson’ın yakalanması için üç eyalette operasyonlar düzenlenmişti.

Kanada polisi Sanderson’ın Çarşamba günü yerel saatle 15:30’da (TSİ Perşembe 00:30) Saskatchewan eyaletinin Rosthern kenti yakınlarında yakalandığını açıkladı.

Şüphelinin yakalanmasından hemen önce bölgedeki Wakaw kentinde yaşayanlara “Elinde bıçakla araba kullanan bir zanlı tespit edildi, derhal güvenli bir yere saklanın” mesajı iletilmişti.

Daha önce cezaevinde bulunan Sanderson’ın, şiddet geçmişine rağmen neden şartlı salıverildiği de ülkede tartışma yarattı.

32 yaşındaki Myles Sanderson, şartlı salıverilme belgelerine göre 59 ayrı suçtan hüküm giymiş.

Dört yıllık hapis cezasını çekerken Şubat ayında ise şartlı salıverilmiş

BBC

Gözaltına alınan şüphelinin kardeşi Damien Sanderson’ın da Pazar günkü saldırılarda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Kanada polisi Pazartesi günü Damien’ın cesedini bulmuştu.

Damien’ın Myles tarafından öldürülmüş olma ihtimali de inceleniyor.

Saldırılar en az 13 ayrı mekanda gerçekleşmişti.

Bu, Kanada tarihindeki en fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılardan biri olmuştu.