Kanada’da aşırı sıcaklarda 1 milyardan fazla deniz canlısı öldü

British Columbia Üniversitesi (UBC) Deniz Ekoloğu Dr. Chris Harley, CTV’ye yaptığı açıklamada, rekor kıran sıcaklıkların midye, istiridye, deniz yıldızı ve diğer omurgasızlar gibi gelgitler arası hayvanlar üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu söyledi
Harley, "intertidal hayvanlar" olarak bilinen bu hayvanların birçoğunun, su çekildiğinde kıyı şeridinde sıcak hava dalgasına karşı savunmasız kaldıklarını belirtti.
ÇEVRENİN İNSAFINA KALAN MİDYELER
Harley, "Midyeler, park halindeki bir arabaya bırakılan küçük çocuklar gibidir. Gelgit çekildiğinde tamamen çevrenin insafına kalmış durumdalar." dedi.
Ekibiyle Vancouver sahil şeridinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Harley, ölü midyelerin artık birçok kıyı şeridini kapladığını ve kalıntılarının kokusunun muhtemelen sahile gidenler tarafından fark edileceğini kaydetti.
AŞIRI SICAKLARDA 1 MİLYARDAN FAZLA DENİZ CANLISI ÖLDÜ
Gözlem ve tahminlerini saha örneklerine, sıcaklık günlüklerine ve ısı dalgası sırasında kullanılan kızılötesi kameralara dayandıran Harley ve ekibi, mayısın son haftasından itibaren başlayan ve halen etkili olan aşırı sıcaklarda 1 milyardan fazla deniz canlısının öldüğünü tahmin ediyor.
Araştırmasında, Lower Mainland bölgesine odaklanan Harley ve ekibine göre, aynı durum Georgia Boğazı ve ABD’nin Washington eyaletinde de yaşanıyor.
Chris Harley, "Bu, benzeri yaşanmamış bir olay ancak çok geçmeden düzenli bir olay haline gelecek." ifadesini kullandı.
Harley, intertidal hayvanların iyileşmesinin ne kadar süreceğinden emin olmadığını ancak gelecekte aşırı sıcak dalgaların daha yaygın ve şiddetli olacağından endişe duyduğunu ifade etti.
AŞIRI SICAKLARDA REKOR ARTIŞ YAŞANMIŞTI
Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklarda rekor artışlar yaşanmıştı.
British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, yaptığı açıklamada, eyalet genelinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Öte yandan eyalet genelinde aşırı sıcakların neden olduğu 200’den fazla noktada orman yangınları yaşanıyor.
Orman yangınlarına müdahale için başka eyaletlerden itfaiye ekipleri ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.
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