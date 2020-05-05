Kanada’da son 24 saatte Kovid-19’dan 207 kişi öldü

AA

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 3 bin 774 olan Kovid-19 kaynaklı ölümler, son 24 saatte gerçekleşen 207 ölümle 3 bin 981’e yükseldi.

Ülke genelinde vaka sayısı son 24 saatte 1298 artışla 59 bin 474’ten 60 bin 772’ye çıktı.

- "Koruyucu ekipman ihtiyacımız var"

Salgının etkili olduğu eyaletlerden British Columbia Hemşireler Sendikası Başkanı Christine Sorensen, basına yaptığı açıklamada, salgınla mücadeleye başladıkları 20 Mart’tan bu yana yetersiz ekipmanlarla çalıştıklarını söyledi. Sorensen, "Solunum maskeleri, maskeler ve diğer kişisel koruyucu ekipmanlar, bizim için son savunma hattıdır. Bazı acil servislerde, şu anda bakkallarda veya gıda işleme tesislerinde bulunanlar gibi pleksiglas engellerin bile olmadığı teşhis masaları var. Salgına karşı mücadele ederken bizleri korumak için yeterli önlük, eldiven, yüz siperi ve N95 solunum maskesi yok. Bunu 20 Mart'tan beri söylüyoruz." dedi.

Sorensen, hemşirelere vardiya başına sadece bir maske verilmesi ya da mola verdiklerinde kullanılmış maskelerini bir kağıt havluya bırakmalarının söylenmesi gibi uygulamaların sıkıntı verici olduğunu anlattı.

Sendika ayrıca süresi dolmuş koruyucu ekipmanların kullanımıyla veya kullanılmış maskelerin yeniden kullanım için işleme tabi tutulmasıyla ilgili de endişeli olduğunu duyurdu. Kanada’da salgının başladığı ilk günlerden itibaren yaşanan maske, solunum cihazı, koruyucu elbise ve diğer ekipmanların sıkıntısı halen devam ediyor.

- Air Canada'nın ilk üç aylık zararı 1 milyar doları geçti

Hava yolu şirketi Air Canada’nın, yılın ilk üç aylık döneminde 1,05 milyar dolar zarar ettiği açıklandı. Air Canada’dan yapılan açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 345 milyon dolar kar edilirken, bu yıl aynı dönemde alınan Kovid-19 önlemleri nedeniyle zarar yaşandığı duyuruldu.

Air Canada, dünyadaki birçok hava yolu şirketi gibi, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından uluslararası tarifeli uçuşlarını durdurmuştu. Şirket şu an kapasitesinin yüzde 10'u ile çalışıyor.