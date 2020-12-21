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Kanada´nın Ontario eyaleti başkanı Doug Ford, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında karantina kararının alındığını duyurdu.

Eyaletin Toronto ve Ottawa bölgelerinde karantinanın 26 Aralık´ta başlayacağı, 23 Ocak´a kadar süreceği ifade edilirken; diğer bölgelerde 26 Aralık´tan 9 Ocak´a kadar süreceği ifade edildi.

Ford, karantina süresince okulların yüz yüze dersler için kapatılacağını, eyaletteki ilkokulların ve kuzeydeki liselerin 11 Ocak'a kadar uzaktan öğrenim yapacağını açıkladı. Eyaletin güney kesimindeki liselerin ise 25 Ocak'a kadar uzaktan öğrenime devam edeceği ifade edildi.

20 Aralık'ta tüm ülkede 6 bin 203 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 507 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 228'i aştı. Son 7 günde ise Ontario eyaletinde 15 bin 749 yeni vaka görüldü.