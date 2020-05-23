Kanada’da mobil iftar

Kanada’nın Hamilton kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan cami ve mescidlerde, alternatif uygulamalar devam ediyor. Bazı camilerde ramazan ayında okunan mukabeleler ile imamların vaazları, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanırken, bazı cami imamları da çocuklar için oyun uygulamaları ile dini bilgiler öğretiyor.
Her yıl ramazan ayı boyunca iftar ve sahur yemeklerinin verildiği Mountain Camisi’nde Hamilton Müslümanlar Derneği ile Mishka Sosyal Hizmetler Servisi’nin ortak organizasyonu ile mobil iftar uygulaması gerçekleştirildi.
Mountain Camisi’nde, Kovid-19 salgını nedeniyle içeride verilemeyen iftar, araçlarıyla gelen cemaate kapıda servis edildi.
Mishka Sosyal Hizmetler Servisi Genel Sekreteri Tahirah Seta, AA’ya yaptığı açıklamada camilerin bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatarak, iftar ikramında bu yolu seçtiklerini söyledi.
Seta, "Etkinliğe, bölgemizde helal sertifikası olan lokantalar ve hayırseverler büyük ilgi gösterdi. Bugün 600’ün üzerinde iftarlık dağıttık. Bayram için de farklı bir etkinlik hazırlıyoruz." dedi.
- "Camiler bizim her şeyimiz"
Etkinliğin gerçekleştirildiği Hamilton Mountain Camisi İmam-Hatibi Mesud Tora da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Kanada’da camiler, bizim için her etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz yerlerdir. Camiler bizim her şeyimizdir. Biz bu camide her yıl ramazan ayı boyunca her gün 400 ila 500 kişiye iftar ve en az 50 kişiye de sahur yemeği ikram ediyorduk. Bizim düğünlerimiz, nikahlarımız, taziyelerimiz ve herkese açık eğitim çalışmalarımız aynı Peygamberimizin zamanındaki gibi hep camilerimizde oluyordu. Camiler bizim her şeyimiz ama Kovid-19 nedeniyle kapanınca farklı etkinlikler düzenlemek durumunda kaldık.’’ diye konuştu.
Etkinlik kapsamında, araçları ile belirlenen güzergahı takip ederek dağıtım noktasına gelen Müslümanlar da duygularını şöyle aktardı:
"Camimizi özledik. Yemek için değil, kardeşlerimizi ve camimizi görmek için geldik."
Mobil iftar etkinliğinin ülke genelindeki birçok cami ve mescidde, ramazan ayının son iftarının yapılacağı bugün de devam edeceği bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!