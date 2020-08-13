Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 9 bini geçti

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka sayının 122 bin 376'ya ulaştığı ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 9 bin 44 oldu.
Bugüne kadar toplam 4 milyon 541 bin 747 kişiye Kovid-19 testi uygulanan ülke genelindeki sağlık tesisleri başta olmak üzere, evlerinde veya bakım merkezlerinde tedavisi gerçekleştirilen toplam 108 bin 452 hasta iyileşti.
Quebec eyaleti 5 bin 709 ölüm ve 60 bin 813 pozitif vaka sayısıyla salgında Kanada’nın merkez üssü olmaya devam ederken, Prince Edward Island, Northwest Territories, Nunavut ve Yukon eyaletlerinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.
- "Salgın kontrolumuz altında"
Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, "Şu andaki verilerimiz, Kovid-19'u kontrol altında tuttuğumuzu gösteriyor ancak virüs hala Kanada'da dolaşıyor ve koruma önlemlerimizi düşürmemeliyiz. Neyse ki, her gün bildirilen yeni ölümlerin sayısı, her gün 200'e yakın ölüm vakasının rapor edildiği mayıs ayı başındaki zirveden keskin bir düşüş anlamına geliyor. Son dört hafta içinde ortalama olarak günde 10'dan az ölüm bildirildi." açıklaması yaptı.
- Uçakta maske takmak istemeyenler doktor raporu olmadan uçamayacak
Öte yandan, Kanada Ulaştırma Bakanlığı, hava yolu uçuşları için daha önce açıklanan seyahat süresince maske takma zorunluluğu kuralının, sadece doktor raporu ibraz eden yolcular için uygulanmayacağını duyurdu.
Ülke genelinde sokak protestolarına kadar konu olan maske karşıtı kampanya üzerine yapılan açıklamada, uçaklarda maske takmayacağını bildiren yolcuların, maskeye engel durumlarını, doktor raporuyla belgelemek zorunda oldukları kaydedildi.
Bakanlık, durumunu raporla ispatlayamayan yolcuların uçuşlara alınmayacaklarını bildirdi.
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