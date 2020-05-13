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HaberlerDünya

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 5 bin 283’e çıktı

Kuzey Amerika ülkesi Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 283’e çıktı.

13.05.2020 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 5 bin 283’e çıktı
AA

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 48 saatte 313 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu artışla, 4 bin 970 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı da 5 bin 283’e yükseldi. Ülkede testleri pozitif çıkan Kovid-19’lu vaka sayısı da aynı zaman diliminde 2 bin 309 artarak 68 bin 848’den 71 bin 157’ye ulaştı.

- Kanada Merkez Bankasından "paralarınızı dikkatli yıkayın" çağrısı

Bu arada, Kanada Merkez Bankası, halktan kullandıkları paraları yıkamalarını ama bunu yaparken dikkatli olmalarını istedi.

Kanada Merkez Bankası Sözcü Amelie Ferron-Craig, plastik banknotları dezenfekte ederken kullanılan temizlik ürünleri konusunda uyarıda bulunarak, "Çamaşır suyu ve etanol gibi maddelerle tekrar tekrar temas edilmesi, banknotların meşru para olarak tanınmayacak hale gelmesine neden oldu. Bu nedenle, banknotlarınızı dezenfekte etmek için bu maddelerin kullanılmasını önermiyoruz. İlave sağlık önlemleri almak istiyorsanız, polimer banknotlarınızı neme karşı dayanıklı oldukları için biraz sabun ve suyla temizleyebilirsiniz. Ancak bunun eski kağıt banknotlar için geçerli olmadığını unutmayın." dedi.

Ferron-Craig, nakit para kullanımından kaynaklanan sağlık risklerinin kapı kolları, mutfak tezgahları ve korkuluklar gibi diğer ortak yüzeylere dokunmakla aynı olduğunu belirterek, para kullanılması durumunda ellerin sık sık yıkanmasını tavsiye etti.

Kanada, 2016 yılında plastik banknotları kullanmaya başlamıştı. Dünyada Kanada’nın da içinde olduğu 23 ülkede plastik para kullanılıyor.

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