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Haberler Dünya Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393’e çıktı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393’e ulaştı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 180 oldu

27.12.2021 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
AA

Kanada'da ilk kez 29 Kasım 2021'de kaydedilen Kovid-19’un Omicron varyantında ise günlük 503 ile toplamda 8 bin 549 vakaya ulaştı.

Resmi verilere göre ülke nüfusunun yüzde 76,77’sine iki doz aşı uygulandı.

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