Kanada’da Kovid-19 salgını hız kesti

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmaları sonrası ölüm ve vaka sayıları hız kesti.
Kanada genelinde haftalık vaka sayısı da son bir yıldır ilk kez 10 binin altına indi. Ülkede bir hafta önce 1 milyon 389 bin 81 olan vaka sayısı 9 bin 955 artarak 1 milyon 399 bin 36’ya çıktı.
Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını 1 milyon 353 bin 147 oldu.
Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 35 milyon 504 bin 29 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.
Kanada’da bugüne kadar 28 milyon 47 bin 912 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken ülke genelinde her iki dozun da uygulandığı tam aşılanan kişi sayısı da 3 milyon 919 bin 293 oldu.
- Kanada’da Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına başlanıyor
Bu arada, Kanada’da uygulanmakta olan Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına Temmuz ayından itibaren başlanacağı açıklandı.
Kanada Federal Sağlık Bakanı Patty Hajdu, iki doz aşı vurulanların Kanada’ya girişlerinde uygulanan 14 günlük karantina ve buna ek olarak uygulanan 3 günlük otel karantinası uygulamasının temmuzdan itibaren kaldırılacağını söyledi.
Tedbir olarak bu kişilerden yine de Kovid-19 testi yaptırmalarının isteneceği ve testleri negatif çıkana kadar bir izolasyon planına sahip olmaları gerektiğini ifade eden Hajdu, diğer kısıtlamaların ise tüm veriler değerlendirilerek zaman içinde hafifletileceğini kaydetti.
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