Kanada’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 6 bin 858'e yükseldi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kanada’daki toplam pozitif Kovid-19 vaka sayısı, aynı zaman periyodunda 1808 artarak 87 bin 519’a çıktı.
Ülke genelinde son 48 saatte 221 kişi daha yaşamını yitirdi ve Kovid-19 kaynaklı ölümler 6 bin 858’e ulaştı.
- İş yerlerine "yeniden nakit para kullanılması" çağrısı
Bu arada, Kovid-19 salgının başlamasıyla alınan önlemlerden biri olan nakit para kabul edilmemesinin beraberinde yeni sıkıntılar getirdiği bildirildi.
Kanada Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 3’ünün "kredisiz nüfus" statüsünde olduğu hatırlatılarak, bu kesimin alışverişlerinde nakit kullanabildikleri hatırlatıldı.
Açıklamada, "Banka, perakendecilerin Kanadalıların ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere erişmelerini sağlamak için nakit kabul etmeye devam etmelerini şiddetle savunuyor. Kanada Merkez Bankası, nakit kullanımının reddedilmesi, sınırlı ödeme seçenekleri olanlara aşırı yük getirmektedir." ifadesine yer verildi.
- "Paralar, kredi kartlarından daha fazla mikroplu değil"
Kanada Güvenli Ulaşım Derneği Başkanı Steven Meitin, bir haber kanalında yaptığı açıklamada, Kanada'da süpermarket ve eczaneler gibi çeşitli perakende satış noktalarının artık tamamen nakit kabul etmediğini söyledi.
Meitin, bu konuda yapılan araştırmaların, nakit paranın kredi veya banka kartlarından daha fazla mikrop taşımadığını gösterdiğini vurguladı.
Uygulamanın Kovid-19 kaynaklı yeni bir mağdur kesim oluşturduğuna işaret eden Meitin, "Perakendecilerden, nakit kabul etmeye devam etmelerini ve krediye erişimi olmayan kişilere karşı ayrımcılık yapmamalarını istiyoruz." dedi.
- Quebec’te yaşlı bakım merkezleri için 10 bin kişi işe alınacak
Kanada genelindeki 6 bin 858 ölüm vakasının 4 bin 228’inin yaşandığı Quebec eyaleti, yaşlı bakım merkezlerindeki personel sıkıntısını aşmak için 10 bin kişilik işe alım kampanyası başlattı.
Quebec Eyalet Başbakanı François Legault, yaptığı açıklamada, çalışmak isteyen herkese 3 aylık ücretli eğitim verileceğini, eğitim boyunca saatlik 21 Kanada doları ya da haftalık 760 Kanada doları ücreti verileceğini, başarılı olanların kalıcı olarak işe alınmaları halinde maaşlarının saatte 26 Kanada doları ya da haftalık 940 Kanada doları olacağını bildirdi.
Eyalet Başbakanı Legault, işe alımlardan, salgın öncesi geçici işçi statüsüyle gelip ülkelerine geri dönemeyenlerin de yararlanabileceklerini ve böylelikle Kanada’da "göçmenlik" statüsü kazanabileceklerini kaydetti.
Kanada’daki salgının merkez üssü durumundaki eyaletteki yaşlı bakım merkezlerinde halen görev yapan Kanada Ordusu mensubu sıhhiye askerlerin görev süresi, 15 Eylül'de sona erecek.
Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan da daha önce askerlerin görev sürelerinin uzatılmayacağını açıklamıştı.
Quebec eyaletinde, sadece yaşlı bakım merkezleri için 11 binin üzerinde eleman ihtiyacı bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!