14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hafta sonu ile birlikte 254 yeni ölüm vakasının yaşandığı ülkede, virüsten ölenlerin sayısı 579’dan 833’e çıktı. Resmi verilere göre aynı zaman diliminde ülke genelinde 3 bin 634 yeni pozitif vaka daha kaydedildi. Böylece Kanada’daki Kovid-19 vaka sayısı, 22 bin 46’dan 25 bin 680’e çıktı
ÖLÜMLERİN YARIYA YAKINI YAŞLI BAKIM MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİ
Öte yandan Kanada genelindeki Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının büyük kısmının yaşlı bakım merkezlerinde yaşandığı açıklandı.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr.Theresa Tam, yaptığı açıklamada, ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakalarındaki kayıtların yarıya yakınının, yaşlıların kaldığı bakım merkezlerinde kaydedildiğini belirtti. Dr. Tam, "Salgının büyüme hızı yavaşlasa bile bu merkezlerdeki ölümler artmaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Dr. Tam, yaşlı bakım merkezlerinin idarecilerini ulusal yönergelere uymaya çağırdı.
Yaşlılardan Sorumlu Devlet Bakanı Deb Schulte, yeni açıklanan tavsiyelere uymanın, pandeminin yaşlıların evlerine yayılmasını yavaşlatmak için kritik öneme sahip olduğunu ve yaşlı bakım merkezlerinde kalanların yüksek risk altında bulunduğunu bildirdi.
AA'nın haberine göre; Bakan Schulte, bu merkezlerde çalışanların, yaşanan salgın gibi bir krizde yaşlılara nasıl bakacaklarına dair bir kılavuzları olmadığını belirterek, yayımlanan yönergelerin uygulanmasının bu açıdan önemine işaret etti.
6 MİLYON KİŞİ KOVİD-19 NEDENİYLE İŞSİZ KALDI
Bu arada Kanada Federal Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede 6 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. Bakanlık, 6 Nisan'da açılan acil yardım ödeneği ve işsizlik yardımı başvurularında, 6 milyon işsizden 5,4 milyonunun işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Kalan 600 binden fazla işsizin işlemleri devam ederken, başvuru sahiplerine aylık 2 bin Kanada doları ödeme yapılmasına da başlandı.
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