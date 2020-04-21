21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1884'e yükseldi.
Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde dün 1648 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 24 saatte yaşanan 236 yeni ölümle 1884 olurken, vaka sayısı da 35 bin 708’den 38 bin 205'e çıktı.
Ülkedeki toplam ölüm vakasının 1041’inin yaşandığı Quebec eyaletinde, sağlık personeli ihtiyacı da giderilemiyor. Eyalet hükümetinin aldığı son kararla, hastanelerde acil olmayan ameliyatlar ertelenirken, bu tür önlemlerle açığa çıkan doktor, hemşire ve hasta bakıcılar da özellikle yaşlıların olduğu merkezlere kaydırılıyor.
Quebec Başbakanı Francois Legault, bu merkezlerde yeterli personel olmaması nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandığını söyledi.
BAZI MARKETLER MÜŞTERİLERİNİ ATEŞLERİNİ ÖLÇEREK İÇERİ ALIYOR
Bu arada Vancouver kentindeki bir süpermarketler zinciri, alışveriş için gelen müşterilerini vücut ısılarını kontrol ederek ve virüs semptomları olup olmadığına yönelik sorular sorarak içeri almaya başladı. Firma, aynı uygulamanın, mesai başlangıcında çalışanlara da uygulandığını duyurdu.
HAVAALANLARINA VE UÇAKLARA MASKESİZ GİRİLEMEYECEK
Öte yandan Kanada hükümetince açıklanan yeni kural gereğince, uçakla seyahat edecek yolcular, bundan sonra havaalanlarında ve uçakta tüm uçuş süresince burun ve ağızlarını kapatan maske takacak. Bu kapsamda karar ülke genelindeki tüm havaalanlarında ve uçuşlarda uygulanmaya başlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!