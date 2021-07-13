Kanada’da inşaat sahasında vinç faciası

Kanada’nın British Colombia eyaletinde yer alan Kelowna kentinde inşaat çalışmaları sırasında vinç çöktü. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, henüz net bir sayı paylaşılmadı.
Mission Group tarafından işletilen Brooklyn şantiyesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda şirketin CEO'su Jonathan Friesen yaptığı açıklamada, kaç kişinin hayatını kaybettiğini dair bir bilgisinin olmadığını belirterek, teyit edilen tüm can kayıplarının yüksek katlı konut inşaatı projesinde çalışan işçiler olduğunu ve vincin çöktüğü sırada şantiyede yüzden fazla kişinin çalıştığını doğruladı.
Vincin başka bir şirketten temin edildiğini aktaran Friesen, "Ölenler şantiyede çalışıyordu. Onların Mission Group çalışanı olmadıklarını doğrulayabilirim ama bu durum insanların öldüğü gerçeğini değiştirmiyor" dedi.
ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ
Olayın ardından Vincin bir kısmı ayakta kalırken vincin tepesi ise inşaat alanından düşerek komşu bir ofis binasına ve yaşlı bakım evine çarptı. Vinçte mahsur kalan bir işçi, vinç kulesinden binaya bağlı bir çapraz kirişe tırmanarak güvenli bir bölgeye geçti.
Hala ayakta duran vincin 75 metrelik kısmı ve bazı destek kirişleri hasar görmüş halde binaya bağlı şekilde dururken, çevredeki konut sakinleri devam eden tehlike endişeleri nedeniyle oturdukları binalardan tahliye edildi.
Bölgeye, hasarı değerlendirmek ve alanın güvenli olduğundan emin olmak için inşaat mühendisleri gönderildi.
KAZA BÖLGESİNDE OHAL İLAN EDİLDİ
British Colombia Adli Tıp Kurumu ve WorkSafeBC olayla ilgili kendi soruşturmalarını yürütürken, polis, soruşturma tamamlanana kadar bölgenin kordon altına alınacağını duyurdu. Dronelar da dahil olmak üzere uçakların bölgeden geçişi yasaklandı ve şehirde önümüzdeki yedi gün boyunca olağanüstü hal ilan edildi.
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