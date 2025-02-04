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        Haberler Dünya Amerika ABD, Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini 1 ay durdurdu | Dış Haberler

        ABD, Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini 1 ay durdurdu

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında ABD'nin ülkeye getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da, hafta sonu Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin 30 günlük bir süre için durdurulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 01:23 Güncelleme: 04.02.2025 - 02:20
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        ABD, Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini 1 ay durdurdu
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        Kanada Başbakanı Trudeau, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Trudeau, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planı uygulayacağını aktardı.

        Trudeau, sınırı yeni helikopterler, teknoloji ve personelle güçlendireceklerini, Amerikalı ortaklarıyla koordinasyonu ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları artıracaklarını aktardı.

        Yaklaşık 10 bin personelin sınırı korumak için çalıştığını ve çalışacağını belirten Trudeau, ayrıca Kanada'nın bir "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü" başlatılacağını ifade etti.

        Organize suç ve fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesi de imzaladığını ve bunu 200 milyon dolarla destekleyeceklerini belirten Trudeau, "Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak." ifadelerini kullandı.

        ABD BAŞKANI TRUMP'TAN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Donald Trump da, hafta sonu Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin 30 günlük bir süre için durdurulduğunu duyurdu.

        ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuşmasının ardından gümrük vergilerine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Trump, Kanada'nın ABD'nin güvenli bir kuzey sınırına sahip olmasını sağlamayı ve ülkeye fentanil gibi ölümcül uyuşturucuların akışını sona erdirmeyi kabul ettiğini belirtti.

        Kanada'nın, 1,3 milyar dolarlık sınır planını uygulamaya koyacağını kaydeden Trump, ülkenin yeni helikopterler, teknoloji ve personelle sınırı güçlendireceğini, Amerikalı partnerleriyle koordinasyonu güçlendireceğini ve fentanil akışını durdurmak için kaynakları artıracağını bildirdi.

        Trump, yaklaşık 10 bin personelin sınırın korunması için çalıştığına ve çalışacağına işaret ederek, Kanada Başbakanı Trudeau'nun bir "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu, kartelleri terörist olarak listeleyeceğini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacağını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü" başlatacağını aktardı.

        Trudeau'nun organize suç ve fentanil konusunda yeni bir istihbarat yönergesi de imzaladığını ve bunu 200 milyon dolarla destekleyeceğini belirten Trump, şunları kaydetti:

        "Başkan olarak tüm Amerikalıların güvenliğini sağlamak benim sorumluluğum ve ben de bunu yapıyorum. Bu ilk sonuçtan çok memnunum ve cumartesi günü açıklanan tarifeler, Kanada ile nihai bir ekonomik anlaşmanın yapılıp yapılmayacağını görmek için 30 günlük bir süre için durdurulacak."

        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

        Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıklamıştı.

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        #ABD
        #Son dakika haberler
        #kanada
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