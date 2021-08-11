Kanada vatandaşı Michael Spavor'a hapis cezası

Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile Çin'de Aralık 2018'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan iş insanı Michael Spavor, 11 yıl hapis cezası aldı.
BBC'nin haberine göre, Liaoning eyaletindeki Dangong kenti mahkemesi, sanık Spavor'un "casusluk ve yurt dışında devlet sırlarını yasa dışı elde etmek" suçlarından cezalandırılmasına hükmetti.
Spavor'a 11 yıl hapis ve 50 bin yüen (yaklaşık 7 bin 715 dolar) para cezası veren mahkeme, ayrıca sınır dışı edilmesine karar verdi.
Kararda Spavor'un ne zaman sınır dışı edileceği belirtilmezken, Spavor'un hapis cezasını çekmesinin ardından sınır dışı edileceği öngörülüyor.
KANADA'DAN TEPKİ
Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, "kararın adaletsiz ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu" belirterek, "Spavor'un mahkumiyeti iki buçuk yıllık keyfi gözaltının ardından geldi, yasal süreç şeffaflıktan yoksun yürütüldü, dava uluslararası hukukun öngördüğü asgari standartları dahi karşılamadı." ifadesini kullandı.
Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, kararla ilgili yazılı açıklamasında, "Kanada, Çin'in Michael Spavor ile ilgili hapis hükmünü kınamaktadır. Karar şeffaflık ve adaletten yoksun yargı süreci sonunda, uluslararası hukukun asgari standartlarını dahi yerine getirmeyen bir davayla alınmıştır. Michael Spavor ve Michael Kovrig'in tutukluluklarının keyfi olduğunu 2,5 yıldır dile getiriyoruz. Kanada, Bay Spavor'un serbest bırakılması için tüm yolları araştırmayı sürdürecektir. Onun ve Michael Kovrig'in serbest bırakılması en önemli önceliğimiz olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor, "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle Aralık 2018'de gözaltına alınmıştı.
Kovrig ve Spavor'un gözaltına alınması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.
Batı merkezli medya kuruluşlarında olayla ilgili Çin'in, "rehine diplomasisi" yürüttüğü eleştirileri yapılmıştı.
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