Kanada, Ukrayna’daki askerlerini Polonya'ya nakletti

AA

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız saldırganlığıyla bağlantılı karmaşık operasyonel ortamın bir sonucu olarak, Kanada Silahlı Kuvvetleri Müşterek Görev Gücü bileşenleri, Avrupa'nın başka yerlerine geçici olarak yeniden yerleştirilme sürecindedir." denildi.

AA'nın haberine göre; geçici konumlandırmanın, görevin sona erdiği anlamına gelmediği, kararın askeri personelin emniyeti ve güvenliğini sağlama adına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonel güvenliğin önemli bir bileşeni olduğu eğitim görevimizin en önemli önceliği personelimizin korunmasıdır. Bu nedenle, bazı güçlerimizi Ukrayna dışına yerleştirdiğimizi teyit etsek de sayıları, yerleri veya gelecekteki görevlerini tartışmayacağız. Kanada Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna halkına ve güvenlik güçlerinin kapasitesini artırma misyonuna bağlılığını sürdürmektedir."

ASKERİ BİRLİK POLONYA'YA NAKLEDİLDİ

Öte yandan, Kanada basınına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 260 askerden oluşan Kanada askeri birliği Polonya'ya nakledildi.

Bu arada, Kanada Dışişleri Bakanlığı da başkent Kiev’deki büyükelçilik diplomatik operasyonlarını ve personelini, Polonya sınırındaki Lviv şehrine taşıdı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, daha önce de diplomatik personelin ailelerini Ukrayna'dan tahliye etmiş, personel sayısını da azaltmıştı.