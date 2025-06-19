A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 2. hafta 2. maçında Kanada ile karşılaşacak. İstanbul etabındaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyonda 5'te 5 yaptı. A Milli Takım, bugün Kanada karşısında kazanıp 6'da 6 yapmaya çalışacak. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Kanada-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Kanada-Türkiye maçı canlı yayın izle kanalı ve saati…