Kanada tarihinin en büyük yangını 13,4 milyon hektar alanı kül etti
Kanada'da devam eden ve 'ülke tarihinin en büyük yangını' olarak kayıtlara geçen orman yangınlarında şimdiye kadar çıkan 5 bin 500 civarında yangında yaklaşık 13,4 milyon hektar alanın yandığı bildirildi.
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Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton, yangın sezonunun devam ettiğine dikkati çekti.
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Norton, ilerleyen haftalarda yangınlarda "önemli ölçüde artış yaşanacağı" konusunda uyardı.
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Kayıtlara "ülke tarihinin en büyük yangını" olarak geçen yangınlarda, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin 500 yangın çıktı.
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Söz konusu yangınlarda, yaklaşık 13,4 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.
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Yetkililer, yangınlar nedeniyle ülkede 167 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
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Kanada'daki bir önceki en büyük orman yangınları, 1989'da nisan-eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunda meydana gelmiş, yaklaşık 7,6 milyon hektar ormanlık alan yanmıştı.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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