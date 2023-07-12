Kanada tarihinin en ağır orman yangını sezonuyla baş ediyor: Ülkenin en kuzeyinde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi
Kanada, tarihinin en ağır orman yangını sezonuyla baş etmeye çalışırken, en uzak kuzey ucunda 100 fahrenheit (37,7 santigrat derece) sıcaklığı gördü.
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Washington Post'ta yer alan habere göre, Kanada'nın kuzeyinde bulunan Noorthwest Territories eyaletinin en kuzeyindeki Western Hemisphere'de 9 Temmuz'da 37,7 santigrat derece sıcaklık kaydedildi.
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Aşırı hava olayları tarihçisi Christopher Burt, bunun, Batı Yarımküre'de 65 derece enlemin kuzeyinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.
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Burt, rekor sıcaklığın ölçüldüğü bölgenin, Arktik Okyanusu'ndan yaklaşık 300 mil uzakta ormanlık Tayga Ovaları'nın arasındaki petrol zengini Norman Wells kasabası olduğunu aktardı.
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Christopher Burt, Norman Wells'te kaydedilen sıcaklığın, Haziran 2020'de Rusya'nın Verkhoyansk kentinde gözlemlenen 38 santigrat derece sıcaklıktan sadece 0,1 derece daha az olduğunu ifade etti.
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Batı Kanada'daki kavurucu sıcaklıklar, ülkenin benzeri görülmemiş orman yangını krizini de şiddetlendirdi.
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Kanada Kurumlararası Orman Yangın Merkezi'ne göre şimdiye kadar 22,7 milyon dönümlük (9,2 milyon hektar) bir alan yandı.
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Verilere göre bu rakam, 1995'teki en yüksek seviye olan 17,5 milyon dönümlük (7,1 milyon hektar) yanan ormanlık alan rekorunu da geride bıraktı.