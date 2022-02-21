Kanada, protestolara karışanların hesaplarını dondurdu

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Kanada hükümeti, protestocularla mücadeleye devam ediyor. Polisin başlattığı operasyonun ardından hükümet 206 şahıs ve şirket hesabının ve 253 bitcoin hesabının dondurulduğunu, 70'ten falza aracın çekildiğini duyurdu.

3,8 milyon dolar değerinde bir ödeme hesabının da dondurulduğu belirtildi.

Kanada federal polisten sorumlu komiser yardımcısı Mike Duheme, "Kişiler, araçlar ve şirketler hakkında bilgileri toplamaya ve onlara yardımcı olmak için finans kurularıyla günlük iletişim halinde kalmaya devam ediyoruz." dedi.

Polisin 18 Şubat Cuma akşamı başlattığı operasyonda, parlamento ve senato binası ile devlet kurumlarının çevresindeki protestoculara ait araçlar çekilmiş, 190'dan fazla eylemci gözaltına alınmıştı.

Ottawa polisi, eylemin başından bu yana 4 bine yakın trafik kuralı ihlal cezası keserken, 22 araç plakasına el konuldu ve 11 Ticari Araç Operatörü Ruhsatı da askıya alındı.

Ontario Yüksek Mahkemesi de eylem için bağışlanan milyonlarca dolarlık varlığı dondurma kararı almıştı.

Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Calum MacLeod tarafından yayımlanan hükme göre, konvoy organizatörlerinin, mesleğe bağlı 20 milyon dolarlık varlıkları, banka hesaplarında toplanan bağışlar ve kripto paralar dondurulurken, bunların başka kişi ya da hesaplara taşınması yasaklandı.

Davanın avukatı Paul Champ, "Kanada hukuk tarihinde ilk kez kripto para birimi de dondurulma emrine tabi tutuldu." dedi.