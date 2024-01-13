Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kanada, İsrail'e yönelik UAD'deki soykırım davasını desteklemediğini açıkladı

        Kanada, İsrail'e yönelik UAD'deki soykırım davasını desteklemediğini açıkladı

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetinin, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) desteğinin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı soykırım "varsayımı" davasını desteklediği anlamına gelmediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanada'dan İsrail'e açılan soykırım davasına destek yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        CBC'nin haberine göre, Trudeau düzenlediği basın toplantısında, Kanada hükümetinin, UAD’deki soykırım davasına ilişkin sessizliğine yönelik eleştirilere değinerek, İsrail'e karşı açılan soykırım "varsayımı"nı desteklemediklerini belirtti.

        Trudeau, Kanada’nın, UAD’nin büyük bir destekçisi olduğunu vurgulayarak, "UAD'ye ve süreçlerine tüm kalbimizle destek vermemiz, Güney Afrika tarafından açılan varsayım davasını desteklediğimiz anlamına gelmez." dedi.

        Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de yaptığı yazılı açıklamada, UAD’deki davayı yakından takip ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

        "BM'nin 1948 Soykırım Sözleşmesi'ne göre, soykırım suçu bir grubu milliyeti, etnik kökeni, ırkı veya dini nedeniyle yok etme veya kısmen yok etme niyetini gerektirir. Bu yüksek eşiği karşılamak, ikna edici kanıtlar gerektirir."

        REKLAM

        Dava sürecinin antisemitizmi teşvik etmek için kullanılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Joly, "Aynı zamanda İslamofobiye ve Arap karşıtlığına karşı durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

        Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

        Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

        Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

        Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlayacak.

        Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        İlk düdük geldi
        İlk düdük geldi
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Habertürk Anasayfa