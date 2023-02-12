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Kanada Ordusu, hava sahasına giren bir hava aracını düşürdü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir nesneyi vurduklarını açıkladı. Trudeau, düşürülen hava aracının türü hakkında bilgi paylaşımı yapmadı

Giriş: 12.02.2023 - 03:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kanada, hava sahasına giren bir hava aracını vurdu
AA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) Kanada hava sahasına giren kimliği belirsiz bir nesneyi vurduğunu açıkladı.

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir nesnenin düşürülmesi emrini verdim. NORAD nesneyi Yukon üzerinde düşürdü. Kanada ve ABD uçakları birlikte nesneye başarılı bir şekilde ateş etti." ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı, ikinci paylaşımında da şunları kaydetti: "Bu öğleden sonra Başkan Biden ile konuştum. Kanada Kuvvetleri şimdi nesnenin enkazını kurtaracak ve analiz edecek. Kuzey Amerika'yı izlemeye devam ettiği için NORAD'a teşekkür ederiz."

AA'nın haberine göre; Başbakan Trudeau, nesnenin balon mu yoksa uçak mı olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

ABD, Bir hafta önce bir Çin gözetleme balonunun hava sahasına girdiğini açıklamış ve balon daha sonra Atlantik Okyanusu üzerinde bir Amerikan askeri uçağı tarafından düşürülmüştü.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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