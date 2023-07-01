Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kanada, Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını uyardı

Kanada, protestoların devam ettiği Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını "yüksek derecede dikkatli olmaları" yönünde uyardı

Giriş: 01.07.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kanada, Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını uyardı
Kanada, Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını uyardı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından öldürülmesine tepki olarak Fransa şehirlerinde patlak veren protestoların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'ya seyahat edecek Kanada vatandaşlarına "yüksek derecede dikkatli olmaları" uyarısı yapıldı.

Fransa'da 27 Haziran'dan bu yana polis şiddetine karşı gösteriler düzenlendiği belirtilen açıklamada, Paris, Lyon ve Toulouse dahil olmak üzere ülke çapındaki diğer birçok şehirde yeni gösteriler planlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Göstericiler, hizmetlerde ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Vandalizm, kundaklama ve göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar oluyor. Bazı durumlarda güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmiş güvenlik önlemlerine işaret edilen açıklamada, gösterilerin ulaşım merkezleri, halka açık yerler ve özellikle Paris'teki turistik yerler gibi stratejik alanlarda olduğu kaydedildi.

Bir polisin, 27 Haziran'da Nanterre kentinde trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücüyü vurarak öldürmesine ilişkin görüntüler, ülke genelinde infiale yol açtı. Devam eden olaylarda 1500'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Binlerce polis sokaktaydı: Fransa'da tansiyon yükseldi!
Binlerce polis sokaktaydı: Fransa'da tansiyon yükseldi!
Macron Almanya ziyaretini erteledi
Macron Almanya ziyaretini erteledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.