18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, uçakta yakınlarını kaybeden ailelerinin cenazeler, İran'a seyahat ve faturalar için yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Açık olmak istiyorum, İran'ın bu ailelere tazminat ödemesini bekliyoruz. Ama onlarla görüştüm, haftalarca bekleyemezler. Şu anda desteğe ihtiyaçları var." diye konuştu.
Kanada hükümetinin düşürülen uçakta yaşamını yitiren 57 Kanada vatandaşının ve Kanada'da kalıcı oturma izni olan 29 kişinin ailelerine 19 bin 200'er dolar vereceğini bildiren Trudeau, İran'ın ileri bir tarihte vereceği paranın, doğrudan ailelere gideceğini, hükümet tarafından tazmin edilmeyeceğini kaydetti.
İran'ın uçağın düşürülmesinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Trudeau, kara kutuların önemli ölçüde hasar gördüğünü, İran'ın onları inceleyecek uzmanlığa ya da ekipmana sahip olmadığını, Fransa'da bunu yapabilecek bir laboratuvarın bulunduğunu, mümkün olan en kısa sürede bu incelemenin yapılması gerektiğini ifade etti.
Trudeau, uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşlarının cenazelerinden henüz Kanada'ya gönderilen olmadığını da sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman'ın başkenti Muskat'ta Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile bir araya gelmişti.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin konular ele alınmış, İran ve diğer ülkeler arasındaki teknik, konsolosluk ve hukuki iş birliği meselelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştu.
Görüşmede ayrıca iki ülke dışişleri bakanlıklarında görevli uzman ekipler arasında irtibatın sürdürülmesi ve iki bakanın uygun bir zamanda yeniden bir araya gelmesi kararı alınmıştı.
UÇAK FÜZEYLE VURULDU
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı, 11 Ocak'ta Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.
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