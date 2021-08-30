Kanada Dışişleri Bakanı: "Tahliyeler için Taliban’la müzakere yapacağız"

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau katıldığı bir televizyon programında, Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.
Bakan Garneau, ekonomik yardımın Kanada'nın Taliban'a karşı kozu olduğunu belirterek, Afganistan'dan tahliye olmayı bekleyenlerin güvenli çıkışını sağlamak için bu yardımları da koz olarak kullanacaklarını söyledi.
Taliban ile müzakerelerdeki ana öncelikli taleplerinin, ülke dışına çıkmak isteyen Afganların güvenli geçişine izin verilmesi olduğunu ifade eden Bakan Garneau, şunları söyledi:
"Taliban ile diyalog, birçok ülke ile çok taraflı olarak ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Müzakerelerdeki ana öncelikli talep, Afganların ülke dışına güvenli geçişine izin verilmesi olacak. Bu herkesin hemfikir olduğu ve Taliban'a bir talep olarak sunacağımız şey. Buna nasıl tepki vereceklerini bilmiyoruz, ancak önümüzdeki günlerde Taliban ile görüşmenin ana odak noktası bu."
- Müzakerelere Türkiye ve Katar yardım edecek
Kanada Dışişleri Bakanı Garneau, Taliban ile yapacakları müzakerelere Katar ve Türkiye'nin yardım edeceğini belirttiği açıklamasında, ikinci önceliklerinin, Kabil'deki havaalanının açık tutulması olacağını kaydetti.
Askeri tahliyelerin tamamlanmasından sonra, Kabil Havaalanı'nın, işler bir ticari havaalanı haline getirilmesini de talep edeceklerini aktaran Garneau Kanada'nın terörist bir varlık olarak gördüğü grup üzerinde nasıl baskı uygulayabileceği sorusuna, "Şu anda sorumlu oldukları ve ülkenin çalışmasını sağlamak zorunda kalacakları gerçeğiyle yüzleşen Taliban ile ilgili elimizde her türlü koz var." cevabını verdi.
- Kanada tahliyeler için bölgedeki üçüncü ülkelerle de çalışıyor
Garneau, Kanada'nın şu anda Afganistan'ı kontrol eden grupla doğrudan temas halinde olmadığını, ancak ABD ve Fransa gibi müttefikler aracılığıyla çalıştığını ifade etti.
Garneau, Kanada'nın Afganistan'ı terk edip Pakistan gibi komşu üçüncü ülkelere geçen vatandaşlarının, Kanada'ya intikalini kolaylaştırmak için bölgesel ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirttiği açıklamasında, Afganistan'dan Kanada'ya seyahat etmeyi umut edenlere yerlerinde kalmalarını ve Kabil havaalanına ulaşmaya çalışmamalarını tavsiye etti.
Bakan Garneau, kesin rakamlar vermese de halen Afganistan'da vatandaşlar ve daimi ikamet edenler de dahil olmak üzere Kanada ile bağlantısı olan binlerce insan olduğunu sözlerine ekledi.
Kanada, Afganistan'dan başlattığı tahliyeleri, 26 Ağustos günü güvenlik sebebiyle sona erdirmişti.
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