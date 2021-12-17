Kanada'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler

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Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos düzenlediği basın toplantısında, "21 Aralık itibarıyla tüm uzunluklardaki yolculuklar için varış öncesi PCR testi şartı tekrar yürürlükte olacak." dedi.

Duclos, güncellenmiş varış öncesi test şartının 21 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini aktararak, uygulamaya 72 saat veya daha kısa yolculuktan sonra Kanada'ya geri dönen tüm yolcuların da dahil olduğunu ifade etti.

Bakan Duclos, Kanada havalimanlarına gelen yolcuları test etme kapasitesini de genişlettiklerini ve 30 Kasım'da günde 11 bin olan havalimanı test kapasitesinin, 16 Aralık itibarıyla 20 bin 960'a çıkarıldığını söyledi.

10 AFRİKA ÜLKESİ İÇİN YÜRÜRLÜKTEKİ SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI

Bakan Duclos, Omicron varyantı nedeniyle daha önce 10 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağının da bu gece yarısı itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Kanada, Omicron varyantının baş göstermesinin ardından Güney Afrika, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Eswatini, Namibya, Nijerya, Malavi ve Mısır'dan uçuşları yasaklamıştı.

"ŞİMDİ SEYAHAT ZAMANI DEĞİL"

Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos da yaptığı açıklamada, Omicron ve diğer varyantların bulaşıcılığını ve durumun ciddiyetini vurgulayarak, Kanada'nın sınır önlemlerini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Duclos, "Tekrar söyleyeceğim, şimdi seyahat zamanı değil. Kanadalıların ailelerini veya arkadaşlarını ziyaret etmek veya yurt dışında mola vermek için seyahatlerini ertelemek zorunda kalmalarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Seyahatlerini iptal eden birçok Kanadalının da farkındayız. Yurt dışında mahsur kalmanızı veya hasta olmanızı istemiyoruz." ifadesini kullandı.