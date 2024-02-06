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        Haberler Dünya Kanada'dan İslami Cihad ve Hamas'a yaptırım

        Kanada'dan İslami Cihad ve Hamas'a yaptırım

        Kanada, 7 Ekim saldırıları nedeniyle Hamas ve İslami Cihad üst düzey yetkililerine yaptırım uyguladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 20:31 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:37
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        Kanada'dan Hamas'a yaptırım
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        Kanada'da Trudeau hükümeti, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenledikleri saldırı ve sonrasında Filistinli İslamcı Cihad grubunun da katılımı nedeniyle aralarında Yahya Sinwar ve Muhammed Deif'in de bulunduğu üst düzey Hamas yetkililerine yaptırım uygulama kararı aldı.

        Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'nın yaptırımlarının Filistin İslami Cihad grubu liderlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi saldırı ve "Hamas ve bağlı kuruluşların bölgesel güvenlik için oluşturduğu tehdit" nedeniyle hedef aldığı belirtildi.

        Günümüzde hem Gazze hem de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te irili ufaklı birçok Filistinli grup faaliyet gösteriyor.

        Bu örgütlerin hepsi de Filistin'in kurtuluşu adına mücadele ettiklerini belirtiyor. İslami Cihad’ın, Gazze’de Hamas’tan sonraki en büyük örgüt olduğu düşünülüyor.

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