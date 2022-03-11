Kanada'dan Abramovich'e yaptırım

Trudeau, bir hafta süren Avrupa temaslarının son durağı olan Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, Abramovich'in en büyük hissedarı olduğu Rus çelik üreticisi Evraz'ın Kanada operasyonlarının bu hareketten etkilenmeyeceğini kaydetti.
Kanada Başbakanı Trudeau, "Rus yetkililere ve Abramovich gibi oligarklara yönelik yaptırımlar, Kanada'daki ekonomik faaliyetlerden veya yatırım yaptıkları şirketlerde çalışan Kanadalıların sıkı çalışmasından fayda sağlayamamaları için onlara yöneliktir." dedi.
Justin Trudeau, Ukrayna'ya yardım için hükümetinin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve yardım için daha fazlasını yapmayı planladığını belirterek, buna Rus işgalinden kaçan Ukraynalılar için bir hava yolu tahliyesinin de dahil olduğunu ifade etti, ancak bu konuda detay vermedi.
İngiltere'de Chelsea futbol kulübünün sahibi olan Abramovich, Kanada'da faaliyet gösteren çelik şirketi Evraz'da da yüzde 28 hisseye sahip.
Kanada'nın ticaret yasağı getirdiği 32 Rus firmasının, savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdikleri vurgulandı.
İNGİLTERE DE YAPTIRIM UYGULAMIŞTI
İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyurulmuştu.
Yapılan açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri." bilgisi verilmişti.
Chelsea'nin satışı da askıya alınmıştı.
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