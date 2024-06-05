Kanada'daki lale tarlaları
Kanada'nın Niagara bölgesinde bulunan Pelhem kasabasındaki geniş lale tarlaları, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor
- 1
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Niagara bölgesinde bulunan Pelhem kasabası, geniş lale tarlalarının çiçek patlaması yaşadığı ilkbahar mevsiminin ikinci yarısında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor.
- 2
Soğanlı ve otsu bir bitki olan lale, Türkler tarafından Orta Asya'dan göçle Anadolu'ya getirildi.
- 3
Anadolu'da 12. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlanan lale, bu dönemden sonra şiirde, resimde, hikayede, romanda, minyatürde ve tasavvufta ana konu olarak işlenirken, cami süslemelerine, top dökümlerinin motiflerine, halı-kilim desenlerine, savaş miğferlerine, kaftanlara, yazmalara, mendillere, eteklere, çeyiz sandıklarına, paraların üstüne bile nakşedildi.
-
- 4
Osmanlıda 3. Ahmed zamanında bir devre de adını veren İstanbul'un ve Türkiye'nin simgesi olan lale, 15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'ya götürüldü.
- 5
1500'lü yılların ikinci yarısında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul Büyükelçisi olan bitki bilimci Ogier Ghislain de Busbecq'in gönderdiği lale soğanları, önce Avusturya'nın Viyana şehrine oradan da Hollanda'ya ulaştı.
- 6
Hollanda'da da kısa sürede popüler hale gelen bu çiçeğin Kanada'nın başkenti Ottawa'ya geçmesiyle lale, tüm dünyada tanınır hale geldi.
-
- 7
Bu uzun yolculuğunun son durağı olan Kanada dışında Hollanda ve Japonya'da da Anadolu'nun bu ünlü çiçeğinin adına her yıl festivaller düzenleniyor.
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18