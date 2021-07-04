Kanada'da rekor sıcak hava dalgası: Yıldırım düşmeleri sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı
Rekor hava sıcaklıklarının kaydedildiği Kanada'nın batısında yıldırım düşmesi sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı. Halk sağlığı yetkilileri, rekor derecelere çıkan sıcakların geçen hafta içinde 719 ani ölüm vakasına neden olduğunu belirtiyor.
Rekor hava sıcaklıklarının kaydedildiği Kanada'nın batısında yıldırım düşmesi sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı.
Kanada Federal Hükümeti, ülkenin en batısındaki British Columbia eyaletindeki yangınlarla mücadele için bir askeri uçak gönderileceğini açıkladı.
Cuma günü geniş bir alanda 12 bin kadar yıldırım düşmesi olayı yaşandığı ifade ediliyor.
Yıldırımların sonucu olarak toplam 136 orman yangını yaşandı ve bölgede yaşayanlara tahliyeye hazır olmaları çağrısı yapıldı.
Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan, ordunun harekete geçirildiğini söyledi ve ihtiyaç sahiplerine gerekirse yardım ulaştırılacağını kaydetti.
Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de, yangınların British Columbia eyaletinde "görülmemiş, yıkıcı" bir etki yarattığını söyledi.
Blair, "Bu yangınlar bize uzun ve zor bir yazın başında olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Halk sağlığı yetkilileri, rekor derecelere çıkan sıcakların geçen hafta içinde 719 ani ölüm vakasına neden olduğunu belirtiyor.
Adli tıp kurumunu başı olan Lisa Lapointe, yaptığı açıklamada, ölümlerin kendi evlerinde, az havalandırması olan ortamlarda yaşayan ileri yaştaki kişiler olduğunu söyledi.
'15 dakikada tüm kasaba alevler içinde kaldı'
Bu hafta başında British Columbia eyaletindeki Lytton kasabasında yaşayan yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
Salı günü hava sıcaklığının 49,6 dereceye ulaştığı kent, çıkan bir yangınla kül oldu.
Kasabanın Belediye Başkanı Jan Polderman, BBC'ye yaptığı açıklamada, "15 dakikada tüm kasaba alevler içinde kaldı" dedi.
Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde aşırı sıcaklar etkili oluyor. ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor.
Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.
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