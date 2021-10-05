Kanada'da Müslüman iş insanına "terörist" diyen siyasetçiye 18 ay hapis

Calgary kentinde belediye başkanı adayı olan Johnston, Muhammed Fakih’e karşı 2017 yılında başladığı nefret söylemleri nedeniyle 2019 yılında 2,5 milyon Kanada doları (17,6 milyon TL) para cezasına çarptırılmıştı.
Para cezasının hükme bağlandığı mahkeme oturumunda, Johnston’ın "Bir daha asla Muhammed Fakih ve İslam dini hakkında nefret söylemlerinde bulunamayacağı" da hüküm altına alınmıştı.
Kanadalı siyasetçinin nefret söylemlerine devam etmesi üzerine, Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Fred Myers, Kevin Johnston hakkında yeniden karar verdi.
Yargıç Myers, Fakih hakkında "terörist" ve "bebek katili" ifadelerini kullanarak nefret söylemine ilişkin bir önceki mahkeme kararını ihlal ettiğine hükmettiği Johnston'a 18 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme kararında Johnston’ın, yasal olarak 4 Ocak 2022'de Ontario'ya dönmesine izin verildiği ve bu tarihten itibaren cezasını çekmek üzere cezaevine girmesi de karar bağlandı.
AA'nın haberine göre; Yargıç Fred Myers kararını açıklarken, Johnston'ın, siyasi görüşlerinden dolayı değil, 6 hakaret eyleminden dolayı mahkum edildiğini söyledi.
Her bir hakaret eyleminin üçer ay hapis cezası gerektirdiğini ve Johnston'ın bu cezaları aralıksız tamamlayacağını duyuran Myers, "Bay Johnston'ın sözleri klasik nefret söylemidir. Örneğin Müslümanları terörist olarak damgalamak gibi çirkin klişelere dayalı olumsuz özellikler için mecazlardan yararlanıyorlar. Bay Johnston kendini toplumun çok çirkin ve giderek cesaretlenen bir kesimine çekici göstermeye çalışan kişidir. Kendisinin medya tarafından kötü biri olarak resmedildiğini söylüyor. Bay Johnston, resmedilen portresine gerekli boyayı da kendisi sağladı." dedi.
Bu arada karar sonrası CBC’ye konuşan Muhammed Fakih, cezanın kendisini rahatlamış hissettirdiğini söyledi.
Fakih, "Yargı sistemimizin Kanada'da nefreti ciddiye alması bana iyimserlik veriyor. Benim çocuklarım da diğerleri gibi yarın tenlerinin rengi veya kulağa farklı gelen bir isimden dolayı ülkemizde adaletin hakim olacağını bilerek uyanacaklar. Bu yüzden Kanada için güzel bir gün." diye konuştu.
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