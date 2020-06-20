Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 396'ya çıktı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, 2 gün önce 101 bin 74 olan Kovid-19 vaka sayısının, 790 artarak 101 bin 864'e çıktığını açıkladı.
48 saat önce 8 bin 307 olan Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 89 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 8 bin 396’ya çıktığı belirtildi.
İyileşenlerin sayısının da 63 bin 769 olduğu ifade edildi.
Kanada'da şimdiye kadar 2 milyon 339 bin 563 kişiye Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.
- 27 şirketin üst düzey yöneticisinden açık mektup
Bu arada, Air Canada, WestJet ve Porter Havayollarının da aralarında bulunduğu ulaşım, finans, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 27 şirketin üst düzey yöneticisi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eyalet başbakanlarına ortak bir açık mektup yazarak, ekonominin düzelmesi için hava yolu taşımacılığındaki kısıtlamaların gevşetilmesini istedi.
Mektupta, hava yolu taşımacılığının sadece seyahat, konaklama ve turizm sektörleri için değil, tüm Kanada ekonomisi için kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.
Söz konusu mektup, Başbakan Trudeau'nun, ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişlerine yönelik kısıtlamanın 21 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığına dair açıklamasının ardından geldi.
- Yaşlılara bakan Kanada askerlerine ilave ödeme yapılıyor
Öte yandan, ülkede Kovid-19 vakalarının en yoğun olduğu Quebec ve Ontario'daki yaşlı bakım merkezlerinde görevlendirilen askerlere ek ödeme yapılmaya başlandı.
Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan yaptığı açıklamada, Quebec'te 47 ve Ontario eyaletinde 7 yaşlı bakım merkezinde 4 bin 500 askerin görev yaptığını, bu personele ilave günlük 78 Kanada doları ödendiğini bildirdi.
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