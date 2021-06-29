Kanada'da binlerce Kovid-19 kaynaklı ölüm, resmi kayıtlarda yer almamış

Toronto Üniversitesinden Doçent Tara Moriarty başkanlığındaki bir bilim ekibi tarafından hazırlanan rapor, Royal Society of Canada isimli bilim topluluğunun internet sitesinde yayımlandı.
"Kanada'daki Kovid-19 Salgını Sırasında Tüm Nedenlere Bağlı Aşırı Ölümler" başlığını taşıyan raporda, salgının başlangıcından bu yana 26 binden fazla Kanadalının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilerek, bu rakamın çok yüksek olduğu ancak toplam vefat sayısını yansıtmadığı bildirildi.
Raporun özet kısmında, "Çalışmamız, 1 Şubat ile 28 Kasım 2020 arasında 45 yaş ve üstü yaklaşık 6 bin kişinin Kovid-19 ölümlerinin tespit edilmediğini ve bildirilmediğini ortaya koyuyor. Bu bize, ölüm vakalarının aynı oranda ve metotla raporlanması halinde, pandemik ölüm yükünün bildirilenden iki kat daha yüksek olabileceğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.
Araştırma raporunun başyazarı ve ekibin lideri Moriarty, raporun özet kısmında yer alan değerlendirmesinde, Kanada'nın zayıf kayıt tutmasının, Kovid-19 ile birlikte gelecekteki salgınlarla daha iyi mücadele etmeyi de zorlaştırdığını ifade etti.
Bazı eyaletlerin temel ölüm istatistiklerini bile yayınlamasının aylar sürdüğünü ve raporların eyaletler arasında tutarsız olduğunu belirten Moriarty, "Yaşlı bakım merkezleri dışında muhtemelen Kovid-19'dan ölen insanların bildiğimizden çok daha fazla olduğunu anlamanın insanlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Global News'e konuşan Sinai Health Geriatri Direktörü Dr. Samir Sinha, raporun Kanada'daki ölümler hakkında "açık ve harekete geçirici bir mesaj" sunduğunu ifade etti.
Sinha, "Sessizce ölen binlerce Kanadalıdan bahsediyoruz. Sevdikleri muhtemelen kalp krizi veya felç geçirmiş olabileceklerini ya da düşmüş olabilecekleri için öldüklerini düşünüyorlar, onların Kovid-19'dan öldüğünü bilmiyorlar." dedi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde salgının başlangıcından bugüne kadar 26 bin 267 kişi hayatını kaybetti.
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