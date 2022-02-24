Kanada'da Acil Durumlar Yasası uygulaması kaldırıldı

Basın mensuplarının karşısına geçen Kanada Başbakanı Trudeau, ülkedeki "tehdidin" tam olarak bitmediğini, ancak Acil Durumlar Yasası yetkilerinin kullanılmasına artık ihtiyaç kalmadığını söyledi.
Güvenlik birimlerine olağanüstü imkanlar veren yasa yetkilerinin kullanımına gerek kalmadığını dile getiren Trudeau, "Gelinen nokta artık bir acil durum değil, dolayısıyla federal hükümet Acil Durumlar Yasası kullanımını sonlandıracak. Mevcut yasaların yeterli olduğuna inanıyoruz." dedi.
TARTIŞMA YARATAN KARAR
Savaş dönemlerinde kullanılması öngörülen söz konusu yasanın protestoculara karşı devreye sokulması ülkede geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.
AA'nın haberine göre; 1988 tarihli Acil Durumlar Yasası, federal hükümetin yetkisini kullanarak bölgelerin yasalarını geçersiz kılmasına ve acil durumlar sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına izin veriyor.
Trudeau, aşı karşıtlarının eylemlerine karşı, Kanada tarihinde ilk kez federal bazda olağanüstü hal uygulamasını getiren Acil Durumlar Yasası'nı 15 Şubat'ta yürürlüğe koyduğunu açıklamıştı, ilgili düzenleme Parlamentoda da onaylanmıştı.
Kanada Sivil Özgürlükler Derneği (CCLA), Trudeau hükümetini, Acil Durumlar Yasası'nın uygulamaya sokulması nedeniyle mahkemeye vermişti.
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