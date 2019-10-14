14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cumartesi gecesi katıldığı bir seçim mitingine yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle çıktı.
Normalde bu tür toplantılarda halkın arasına karışan ve kalabalıkla el sıkışıp fotoğraf çektiren Trudeau 21 Ekim'de yapılacak genel seçimler için sürdüğü kampanyası için Toronto yakınlarındaki Missisauga'ya gitti.
2.000 kişinin katıldığı mitinge koruma ordusu eşliğinde bir-buçuk saat geç gelen Trudeau'nun ilk kez gömleğinin altına çelik yelek giydiği görüldü.
Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da katılacağı açıklanan mitinge gelmedi.
Ana muhalefet Muhafazakâr Parti'nin lideri Andrew Scheer, "Seçim kampanyasında Justin Trudeau'nun çelik yelek giymek zorunda kalması üzüntü verici. Siyasi liderlere karşı şiddet tehdidinin demokrasimizde yeri yoktur" dedi.
Polis yetkilileri, tehdidin içeriği konusunda açıklama yapmadı.
Kamuoyu yoklamaları, 21 Ekim'deki seçimlerde Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti'yle ve Muhafazakârlar arasında başa baş bir yarışın yaşanacağına işaret ediyor. İki partinin de yüzde 30 civarında oy alacağı tahmin ediliyor.
1865'ten bu yana dört başkanın suikasta uğradığı ABD'nin aksine Kanada'da siyasi şiddet nadiren görülüyor.
1970'te Quebec'in bağımsızlığı için savaşan radikal bir grup, eyaletin başbakan yardımcısını kaçırıp öldürmüştü.
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