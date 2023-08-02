Kanada Başbakanı Trudeau eşinden ayrıldı

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau 18 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

İkili, Instagram'da yayınladıkları açıklamada bu kararı 'birçok anlamlı ve zor konuşmanın ardından' aldıklarını söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada iki tarafın da yasal bir ayrılık anlaşması imzaladıkları belirtildi.

2005 yılında evlenen çiftin 15 yaşında Xavier, 14 yaşında Ella-Grace ve 9 yaşında Hadrien adında üç çocuğu var.

Başbakanın ofisinden yapılan açıklamada, "Yakın bir aile olmaya devam ediyorlar ve Sophie ile başbakan çocuklarını güvenli, sevgi dolu ve işbirliğine dayalı bir ortamda yetiştirmeye odaklanmış durumdalar. Aile, önümüzdeki haftadan itibaren tatilde bir arada olacak." ifadesi kullanıldı.

Ofisi ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Trudeau, görevdeyken ayrıldığını duyuran ikinci başbakan oldu.

Babası Pierre Trudeau 1979 yılında eşi Margaret'ten ayrılmış ve ikili 1984 yılında boşanmıştı.

Fotoğraf: AP