Kanada Başbakanı Kiev'de

Başbakan Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Kanada'nın Moskova'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle bağlantılı olarak Rus kişi ve kuruluşlarına yeni yaptırımlar uyguladığını söyleyen Trudeau, "Bugün, daha fazla askeri yardım, drone kameraları, uydu görüntüleri, küçük silahlar, mühimmat ve mayın temizleme operasyonları için finansman da dahil olmak üzere diğer desteği duyuruyorum" dedi.
Trudeau, "Ve hepsi de Putin'in savaşında suç ortağı olan 40 Rus birey ve beş kuruluş, oligark ve rejimin savunma sektöründeki yakın ortaklarına yeni yaptırımlar getiriyoruz" dedi.
İRPİN KENTİNE ZİYARET
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Kiev yakınlarındaki İrpin şehrine ziyarette bulundu.
İrpin Belediye Başkanı Oleksandr Markuşin, yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Trudeau'nun, Ukrayna ziyareti kapsamında sürpriz bir şekilde İrpin'e geldiğini belirtti.
Markuşin, "Az önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuşma şerefine eriştim. Rus işgalcilerin şehrimize yaptığı tüm dehşeti kendi gözleriyle görmek için İrpin'e geldi ve tabii ki şok oldu. Ne de olsa, askeri tesisleri değil, yakın zamana kadar hayattan zevk alan ve gelecek için kendi planları olan İrpin halkının yanan ve tamamen yıkılan evlerini gördü." dedi.
Kanada'nın Ukrayna'ya verdiği destek için Trudeau'ya teşekkür eden Markuşin, özellikle Ukrayna şehirlerinin yeniden inşası konusunda daha fazla iş birliği umudunu dile getirdi.
Markuşin, "Sayın Justin Trudeau'nun Kanada'daki Ukrayna diasporasının İrpin'deki altyapı tesislerini onarım çabalarını organize etmedeki desteğini umuyorum. İrpin, yakın gelecekte bununla ilgili resmi mektupla başvuracaktır." ifadelerini kullandı.
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