Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi: Aramızda hiçbir sır yok

Trudeau çiftinin 16 yaşında Xavier, 15 yaşında Ella-Grace ve 10 yaşında Hadrien adlarında üç çocuğu bulunuyor. Aile olarak sık sık bir araya geldiklerini söyleyen Sophie Trudeau, 'Hepimiz hâlâ birlikteyiz. Birbirimizi seviyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz" dedi.

"Kendim için küçük bir alanım var ve bazen çocuklar oraya geliyor. Biz birbirimize o kadar yakınız ki bunu organik olarak yapıyoruz" diyen Sophie Trudeau, "Bu iyi hissettiriyor, doğal hissettiriyor. Zorlanmışlık hissi vermiyor. Bu yürek ısıtan bir duygu" ifadesini kullandı.