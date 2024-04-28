Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi: Aramızda hiçbir sır yok
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile 18 yıllık evliğini bitirdiğini dünyaya açıklamadan önce bir doktorla ilişkiye başladığı öğrenilen Sophie Trudeau, "Aramızda hiçbir sır yok" dedi
- 1
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi Sophie Trudeau, verdiği röportajda, tüm dünyayı şaşırtan boşanmalarına dair konuştu.
48 yaşındaki Sophie Trudeau, ayrılmadan önce yazdığı son kitabı kitabı 'Closer Together: Knowing Ourselves Loveving Other'da Justin Trudeau ile olan 'kusurlu' evliliğinden söz etti.
- 2
Başbakanla 18 yıllık evliliğinin Ağustos 2023'te sona ermesinden bu yana Sophie Trudeau, kitabının tanıtımını yapmak, yoga dersleri vermek ve zihinsel sağlık savunuculuğunu sürdürmek gibi yoğun bir program yürütüyor.
- 3
"HALA BİR AİLEYİZ"
52 yaşındaki Justin Trudeau'dan ayrılmasıyla ilgili The Times'a konuşan Sophie Trudeau, "Hayatlarımızı ve zihinlerimizi yeniden yapılandırmak için dramatize etmemize, aniden bitirmemize, ilişkileri koparmamıza gerek yok. Bir şeyler değişti evet, bir şeyler kırıldı. Bunu nasıl anlamlandıracağımdan emin değilim" dedi ve ayrılığa rağmen aile olarak yakın kalabildiklerini söyledi.
-
- 4
YENİ BİR İLİŞKİSİ VAR
Boşanmaları duyurulmadan önce başka birine aşık olduğu öğrenilen ve şu anda da bu birlikteliğini sürdüren Sophie Trudeau, çocuk cerrahıyla olan ilişkisi hakkında yorum yapmayı reddetti.
- 5
Trudeau çiftinin 16 yaşında Xavier, 15 yaşında Ella-Grace ve 10 yaşında Hadrien adlarında üç çocuğu bulunuyor. Aile olarak sık sık bir araya geldiklerini söyleyen Sophie Trudeau, 'Hepimiz hâlâ birlikteyiz. Birbirimizi seviyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz" dedi.
"Kendim için küçük bir alanım var ve bazen çocuklar oraya geliyor. Biz birbirimize o kadar yakınız ki bunu organik olarak yapıyoruz" diyen Sophie Trudeau, "Bu iyi hissettiriyor, doğal hissettiriyor. Zorlanmışlık hissi vermiyor. Bu yürek ısıtan bir duygu" ifadesini kullandı.
- 6
Kanada basını, Trudeau ikilisinin yollarını ayırma kararının dünyaya duyurulduğu sırada, Sophie'nin çocuk cerrahisi uzmanı Dr. Marcos Bettolli ile zaten bir ilişki başlattığını öne sürdü. Bu konu hakkında konuşmak istemeyen Sophie Trudeau, Kanada Başbakanı eski eşi ile aralarında hiçbir sır olmadığını belirtti.
-
- 7
"MİZAH ANLAYIŞIMIZ ORTAK"
"Artık bir çift olmasak da ortak mizah anlayışımızın fırtınaları atlatmamıza her zaman yardımcı olacağını biliyorum" diyen Sophie Trudeau, yeni kitabında Justin Trudeau ile 18 yıllık evliliğine kısa bir bakış attığını ve bazı derin kişisel deneyimlerini anlattığını belirtti.