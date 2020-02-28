28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanada, 31 Mart’tan sonra Prens Harry ve eşini korumayacak
Kanada, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'a verdiği güvenlik ve koruma hizmetlerine, çiftin unvanlarından ayrılacağı 31 Mart tarihinden itibaren son verecek.
Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, CBC Televizyonu’nun sorusuna yazılı cevap verdi.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin, Prens Harry ve eşi Megan’a ülkeye geldikleri 2019 Kasım'dan bu yana koruduğunu hatırlatan Blair, bu hizmetin gelecek haftalarda duracağını açıkladı.
Prens Harry ve eşi Meghan'ın, 31 Mart'tan itibaren Kraliyet unvanlarından resmen ayrılacakları, RCMP ekiplerinin koruma ve güvenlik hizmetlerinin durdurulmasında da bu tarihin esas alınacağı kaydedildi.
- Kraliyet görevlerini bırakacaklarını söylemişlerdi
Harry ve Meghan çifti, ocakta yaptıkları açıklamayla, Kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kanada'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu.
İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth’in de çiftin bu kararını onaylamasının ardından Kanada’nın British Columbia eyaletine yerleşen Harry ve Megan Markle, bundan böyle ihtiyaçları için kamu kaynaklarını kullanmayacaklarını açıklamışlardı.
Kanada Hükümeti, British Columbia eyaletine bağlı Vancouver Adası’na yerleşen çiftin, oğulları Archie ile güvenlik ve koruma giderlerinin ne kadar olduğuna dair basının ısrarlı sorularına şu ana kadar bir cevap vermedi.
- İngiltere'de güvenlik polisler tarafından gerçekleştirilecek
İngiltere’de kaldıkları sürece Windsor kentindeki Frogmore Kır Evi’nde yaşamaya devam edecek çiftin buradaki güvenliği ise yılda 650 bin sterlin ödenen polisler tarafından gerçekleştirilecek.
Çiftin yılın yarısını geçirecekleri Kanada’da ise 31 Mart’tan sonra nasıl bir güvenlik ve koruma hizmeti alacakları henüz bilinmiyor.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tartışmalar üzerine daha önce yaptığı açıklamada, ailenin güvenliğinin Kanada’da tehlikeye atılmayacağını söylemişti.
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