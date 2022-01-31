Dünya Kupası Elemelerinde Kanada Milli Takımı, sahasında ABD'yi konuk etti.

Maçta Jonathan David'in asistinde 7. dakikada topu filelere gönderen Cyle Larin, Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu. 26 yaşındaki futbolcu çıktığı 45 maçta 23 gole ulaşırken 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen 22 gollü Dwayne De Rosario'yu geride bıraktı.

Mücadelede diğer golü 90+5'te yine tanıdık bir isim olan Hataysporlu Sam Adekugbe kaydetti.